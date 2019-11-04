На должность председателя Украинского института нацпамяти претендуют двенадцать кандидатов

На должность главы Украинского института национальной памяти подали заявки девять претендентов, сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в ответ "Исторической правды" на запрос по конкурсу.

Согласно документу, по состоянию на 1 ноября, а это последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе, были зарегистрированы такие кандидаты:

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, до марта 2019 года - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украиники.

5. Шамайда Тарас Анатольевич, общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князева Надежда Михайловна, преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр Николаевич, редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также издание отмечает, что на конкурс отправились историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директор Национального института стратегических исследований Василий Яблонский. В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили, что уточненный список будет обнародован в начале этой недели, ведь первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, должен состояться 7 ноября.

Напомним, Кабинет министров Украины решением от 18 сентября уволил Владимира Вятровича с должности руководителя Украинского института национальной памяти, на которой он находился с 2014 года.

О вероятности своего увольнения с занимаемой должности Владимир Вятрович заявил еще в июне, поскольку он критиковал ряд поступков президента Зеленского и его команды.