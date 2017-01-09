На должность руководителя Национальной полиции подано 64 заявки - Аваков

Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", - написал министр. По словам Авакова, после обработки документов в течение трех дней полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям согласно закону, - будет доступен на сайте МВД.

16 ноября Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности начальника Национальной полиции. В тот же день временно исполняющим обязанности руководителя Нацполиции был назначен Вадим Троян. Впоследствии Аваков заявил, что образовал консультативную комиссию для проведения открытого отбора кандидатов на должность руководителя Национальной полиции, а также объявил собственно конкурс на должность. По его словам, в состав консультативной комиссии для проведения открытого отбора кандидатов на должность руководителя полиции пригласили представителей международных организаций и экспертов от украинской общественности.

По материалам: УНИАН