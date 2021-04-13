На Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення

На Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Всього з початку поточної доби, 13 квітня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Зокрема, вони вели вогонь по позиціях українських військові поблизу Південного з мінометів 82-го калібру. Також противник здійснив два перетину лінії розмежування безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

Поблизу Майорського безпілотник бойовиків, перетинаючи лінію розмежування, скинув гранати на позиції підрозділи Збройних сил України. В результаті один військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям. Ще двоє військових отримали поранення. Їм надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

За минулу добу бойовики 17 разів порушували режим "тиші", з яких 15 обстрілів і два дистанційних мінування мінами ПЗЗ-2.

Противник вів обстріл позицій ООС поблизу Південного, Шумів, Новгородського, Золотого-4, Пісків, Кам'янки. Застосовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкові гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

12 квітня на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків загинув ще один український військовий.

Прямий канал

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