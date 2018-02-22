На Донбассе необходимы миротворцы ООН, - МИД Польши

Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности. Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает PAP.

В частности, говоря об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направив на этот участок миротворческие силы.

"По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что его страна придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности и не поддерживает действия России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщалось, Польша упростила украинцам доступ к своему рынку, что позволяет им легально работать и зарабатывать деньги.