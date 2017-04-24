На Донбассе с 2015 года наблюдателям ОБСЕ угрожали 183 раза - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг сообщил, что с 2015 года наблюдатели миссии 183 раза сталкивались с серьезными угрозами и обстрелами на Донбассе.

"С 15 января 2015 команда ОБСЕ сталкивалась 183 раза с подобными случаями. Это стрельба, сбивание БПЛА... Цифра касается только серьезных инцидентов в отношении ОБСЕ. Это ненормально и недопустимо", - заявил он на пресс- конференции 24 апреля, передает Громадське.

Представитель ОБСЕ также призвал изъять все взрывные устройства, установленные на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 23 апреля возле оккупированного террористами "ЛНР" Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. В результате один член миссии - американский сотрудник - погиб, двое получили травмы.

Государственный департамент США призвал Россию использовать свое влияние на боевиков, помочь провести прозрачное и своевременное расследование подрыва автомобиля СММ ОБСЕ.