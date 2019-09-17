На финансирование партий в госбюджете-2020 предусмотрели более миллиарда гривень

В проекте госбюджета на 2020 год Кабинет Министров Украины предусмотрел расходы в пользу политических партий суммой 1 миллиард 34 миллиона гривень. Из них 567 миллионов грн предусмотрено на финансирование уставной деятельности политических партий, а еще 467 миллионов в качестве компенсации расходов на ведение избирательной кампании, отмечают аналитики общественной организации "Чесно".

Предполагается, что компенсацию за ведение избирательной кампании получат:

В структуре расходов этих партий на избирательную кампанию от 61% до 86% составляют расходы на телерекламу. Вторая по объему статья расходов - наружная реклама (от 9% до 20%). Эти средства парламентским партиям и будет компенсировано в 2020 году.

Фактически, норма о компенсации расходов на избирательную кампанию стимулирует партии тратить больше, в частности, на телерекламу: партии могут идти ва-банк и вкладывать в кампанию все возможные ресурсы, ведь знают, что затраты будут возвращены. В то же время в целом мире поднимается вопрос о стимулировании снижения затрат на избирательную кампанию.

Правда, в Офисе президента хотят сделать наоборот, и вместо отмены компенсации за избирательную кампанию, планируют существенно сократить объемы госфинансирования текущей деятельности политических партий и повысить барьер для получения госсредств с 2% до 5%, что лишает финансирования внепарламентские партии.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении партиям госфинансирования на основании результатов выборов.

Государство будет финансировать уставную деятельность следующих политсил

: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Свобода" (получили не менее 2% голосов).

По материалам: Рух "ЧЕСНО"