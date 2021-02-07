На кожен постріл на Донбасі маємо відповідати пострілом - Кравчук

Україні треба відповідати дзеркально на дії окупантів Донбасу. Таку думку перший президент країни, голова української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук висловив 7 лютого в ефірі телеканала "Україна 24".

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Учора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже зі 120-мм мінометів, тобто порушують усі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку. Я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом", - сказав він.

За словами експрезидента, "не треба видумувати, що це провокація чи не провокація".

"Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само. Не треба чекати, поки когось уб'ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається?" - запитує Кравчук.

Він вважає, що реакція має бути жорсткою.

"Має бути відповідна жорстка реакція в усьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - заявив експрезидент.

6 лютого на Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо дістали поранення.