На митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала активистов, есть раненый

В толпе кто-то начал кричать "Слава поліції!", а ведущий со сцены обратился к полтавчанам: "Чому б не радіти?"

Нацкорпус бросал в полицию свинок, есть задержанные и пострадавшие / фото kolo.news

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, их задержала полиция.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, около 14:00 в центре города "группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Н. В. Гоголя".

Отмечается, что в результате провокации пострадал один гражданский человек.

"С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", - говорится в сообщении.

На площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку" / фото kolo.news

В то же время местное издание "Полтавщина" сообщает, что конфликт произошел на Театральной площади, где ожидали президента Петра Порошенко. Полиция задержала около полутора десятка парней.

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"По информации пресс-службы полиции Полтавской области, группа молодых людей бросала в правоохранителей игрушечных поросят. На замечание правоохранителей они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения задержали около 10 человек. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

После этого, как пишет издание, Порошенко выступил перед полтавчанами со сцены. Параллельно, с другой стороны театра, на площади представители Нацкорпуса проводили акцию "Свинарчуков за решетку" с мягкими игрушками поросят.

Полтавчане на центральной площади встречали Порошенко / фото kolo.news

Ранее представители Нацкорпуса заявили об "избиении и задержании" нескольких участников акции в Полтаве, где 16 марта находится президент Петр Порошенко, которые пытались "задать ему вопросы".

Как сообщал УНИАН, 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).

Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.

Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления.

В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских. По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.

10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест.

16 марта Нацкорпус провел акцию в центре Киева. В частности, во время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.