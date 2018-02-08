На молитвенный завтрак в Вашингтон поехали более 50 нардепов

Более 50 народных депутатов отсутствуют в Верховной Раде из-за того, что отбыли на Национальный молитвенный завтрак с президентом США в Вашингтон. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя фракции Блок Петра Порошенко Сергея Березенко.

"Я знаю, что в парламенте более 50 депутатов нет и большое количество как раз из коалиции", - сказал Березенко.

По его информации, в Вашингтон отправился, в частности, председатель фракции БПП Артур Герасимов.

В Народним фронте сообщили, что на молитвенный завтрак отправились три члена этой фракции.

"У нас поехало трое депутатов", - сказал председатель фракции Максим Бурбак.

Издание отмечает, что ранее анонсировалась поездка в Вашингтон таких политиков: от ВО Батькивщина - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря; от Народного фронта Антон Геращенко, Павел Унгурян; от БПП Артур Герасимов, Максим Ефимов, Андрей Павленко.

Кроме того, ожидается участие в молитвенном завтраке министра образования и науки Украины Лилии Гриневич; председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, директора департамента по делам религий Минкультуры Андрея Юраша.

На следующее утро, в пятницу должна состояться традиционная украинская часть молитвенного завтрака, где соберутся отдельно представители украинской и ряда европейских делегаций, а также представители правительства и Конгресса США.

ЗА Київ

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