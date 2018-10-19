На момент закрытия заседания в Раде было около 10 депутатов

В пленарном режиме парламент заработает 6 ноября

На момент закрытия утреннего пленарного заседания Верховной Рады в сессионном зале находились около 10 депутатов. Об этом свидетельствует видео заседания на канале Рады в YouTube.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая вела заседание, использовала этот случай для критики парламентской формы правления в своем Facebook.

"Задумайтесь, правда ли вы готовы отдать всю власть тем, кто бездельничает и даже на работу не ходит?" - спрашивает Геращенко.

Недавно Рада не смогла снять неприкосновенность по запросу Генпрокуратуры с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова

Фото: скриншот с видео