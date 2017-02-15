На Мюнхенской конференции Порошенко встретится с Пенсом - Климкин

Встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Майка Пенса может состояться после переговоров "Нормандской четверки" на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин "Голосу Америки".

"Я ожидаю, что роль США будет активной, что они будут давить вместе с нашими европейскими друзьями и партнерами на Россию для выполнения Минских соглашений. Как вы знаете, на субботу предварительно запланирована министерская встреча в нормандском формате. Как раз встреча президента (Петра Порошенко. - "ГОРДОН") с вице-президентом США (Майком Пенсом. - "ГОРДОН") будет после этого", - сказал министр.

Вице-президент США Майк Пенс официально вступил в должность 20 января.

В Администрации Президента Украины сообщали, что в феврале может состояться визит Порошенко в США и его встреча с президентом США Дональдом Трампом.