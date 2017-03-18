На Одесской таможне уничтожили доказательства против Насирова

Сразу после того, как главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали правоохранители, на Одесской таможне случился пожар, пожарные залили водой помещение, где находились компьютеры.

Об этом сказала в интервью DT.UA бывший начальник таможни Юлия Марушевская. "После задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар в здании, где установлены все компьютеры. И пожарные залили всю технику водой. Как я понимаю, таким образом уничтожались какие-то доказательства и базы данных", - сказала бывший чиновник. Также при пожаре пострадал кабинет Геннадия Иваненко, и.о. начальника таможни.

Также она заявила, что Насиров промышлял с торговыми площадками. Имеется в виду рынки, куда отправлялся товар без уплаты внутренних налогов.

"Насиров с этими компаниями очень плотно "работал". Это очень большие объемы кэша и мощные коррупционные потоки", - сказала Марушевская.

Elise Journal

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