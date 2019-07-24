На округе у брата Медведчука пересчитывают голоса

Окружная избирательная комиссия No105 в Луганской области, где на внеочередных выборах в парламент баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука Сергей, проводит пересчет голосов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, в Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии No105 (г. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК.

"В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе No105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась. Данный факт зарегистрирован. На данный момент комиссией проводится пересчет голосов", - указано в сообщении полиции.

Правоохранители решили усилить меры публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. В охране общественного порядка задействованы 45 полицейских.

Ранее сообщалось, что в Покровск прибыл вертолет с спецотрядом полиции.