На ознайомчу зустріч делегації ТКГ запросили Фокіна

Сьогодні відбулася зустріч української делегації в ТКГ. Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук прийшов з Вітольдом Фокіним. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.

Як зазначає Гармаш, експрем'єр був щирий у своїх переживаннях за людей і країну.

"Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно", - написав журналіст.

За словами Гармаша, революції щодо Мінська не намічається. Політику, як і раніше, визначає діючий президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Резніков. Усе інше - це ідеї до обговорення, пропозиції, промацування опонента або обіцянка пряників, але не більше.

Нагадаємо, минулого тижня новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Вітольду Фокіну 88 років, народився в с. Новомиколаївка (раніше Дніпропетровська область, УСРР) - український радянський державний діяч, прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992). Народний депутат України 1-го скликання (у 1991-1994 роках).