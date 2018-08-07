На парад до Дня незалежності вийдуть 4500 військових і 250 одиниць техніки

4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Про це журналістам сказав міністр оборони Степан Полторак під час репетиції параду.

"Уперше цього року в параді беруть участь 24 підрозділи Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної гвардії, рятувальники, поліцейські та інші підрозділи, що виконують завдання з оборони нашої країни", - сказав Полторак.

На параді будуть продемонстровані і нові зразки військової техніки, які вже використовуються ЗСУ, і зразки, які ще проходять випробування.

Репетиції параду пройдуть на Хрещатику 18, 20 і 22 серпня.

Нагадаємо, у квітні Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів організувати військовий парад у Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя української державності.