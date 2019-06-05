На переговорах ТКГ Генштаб ВСУ вместо Хомчака будет представлять Бондарь

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Генштаб Вооруженных сил Украины будет представлять заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, сообщила Администрация президента в Facebook. Изначально участвовать в заседании ТКГ относительно Донбасса должен был главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал- лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске сейчас не актуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлено заместителем командующего ООС генералом-майором Богданом Бондарем", - сообщила пресс- служба АП.

Указано, Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан сообщил о том, что Владимир Зеленский собирается делегировать в ТКГ "договороспособных людей", которые пользуются авторитетом как в Украине, так и в России. 3 июня Зеленский подписал указ о повторном назначении Кучмы на должность главы украинской делегации в ТКГ.

Пятый президент Петр Порошенко назначил Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в феврале 2015 года. В конце сентября 2018 года Кучма заявил об уходе с должности представителя Украины в ТКГ, так как достиг "критического возраста". В ноябре его заменил Евгений Марчук.

19 мая Порошенко уволил Марчука и остальных назначенных им переговорщиков в связи с проигрышем на выборах и приходом новой президентской команды. Очередной раунд переговоров ТКГ в Минске перенесли на июнь.