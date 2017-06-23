На помощника депутата Третьякова записана яхта за 21 млн грн

Сам Олег Малюта вместе с женой Еленой официально заработали в 2016 году лишь 68 тысяч гривень.

Малоизвестный бизнесмен и бывший помощник депутата Верховной Рады от "БПП" Александра Третьякова - Олег Малюта - владеет итальянской яхтой Falcon 80 стоимостью около 21 миллиона гривен, говорится в расследовании программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом.

Журналистам телепередачи удалось найти данную яхту длиной 23 метра, зарегистрированную на компанию "Клуб ТВ", на закрытой парковке яхт-клуба "Ривьера". Единственным владельцем клуба является Олег Малюта.

Супруга Малюты Елана, работающая в управлении труда и социальной защиты населения Святошинской районной администрации Киева, указала в декларации, что за прошлый год они вместе с мужем заработали всего 68 тысяч гривен.

Отмечается, что ранее Олег Малюта был помощником народного депутата от "БПП" Александра Третьякова.

Несколько лет назад в интервью газете "Сегодня" бывший капитан яхты Третьякова рассказал, что парламентарий владеет судном Falcon 80. При этом судно на фотографии идентично тому, которое оформлено на бывшего помощника депутата - Олега Малюту.

Ранее журналисты показали элитные яхты народных депутатов и судей. Так, на своих помощников свои яхты оформил депутат от "Радикальной партии" Сергей Скуратовский.