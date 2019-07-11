На пост главы КГГА планируют назначить гендиректора "1+1" Ткаченко - СМИ

Президент Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации и назначить на это место ген директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Как отмечают ряд СМИ, соответствующее назначение планируют уже на пятницу, 12 июля.

"Как говорят в Зе-команде, проект соответствующего указа есть, а вот окончательного решения еще нет. Пока идут переговоры с Кличко. Мэр вчера встречался с Зеленским по поводу этого вопроса. Ткаченко же в "зеленой команде" рассматривают как кандидата в мэры Киева", - пишет "112 Украина".

"В политических кругах наиболее вероятной кандидатурой на пост мэра от "Слуги народа" называют Александра Ткаченко, генерального директора телеканала "1+1" Игоря Коломойского и девятого номера в партийном списке СН на парламентских выборах. Но сам Ткаченко в интервью изданию theБабель сказал, что не планирует бороться за пост городского головы столицы", - отмечает в свою очередь "РБК-Украина".

На все слухи и заявления Офиса президента Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ", что в случае перераспределения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализующие их, и это будет справедливо", - сказал Кличко и добавил, что речь идет о принципах.

В Киеве на пост главы КГГА, как правило, президенты назначали избранных мэров. Исключениями были только Иван Салий, который возглавил КГГА при президенте Леониде Кравчуке в 1993 году, не будучи мэром, а также Александр Попов, назначенный Виктором Януковичем осенью 2010 года вместо Леонида Черновецкого. Правда эту кадровую ротацию многие считали незаконным, апеллируя к разъяснению КСУ от 2003 года. Тогда в ответ на обращение второго президента Леонида Кучмы Конституционный суд постановил, что президент назначает главой КГГА лицо, избранное городским головой.

Виталий Кличко сохранил за собой кресло руководителя КГГА после выборов 2015 года, и хотя его соратники пытались закрепить непосредственно в законе о столице обязанность президента назначать на должность главы КГГА исключительно мэра, из этого ничего не вышло. Поэтому юридически президент имеет право сменить руководителя Киевской городской госадминистрации. По материалам: РБК-Украина, 112 Украина,/ УП. Off the record