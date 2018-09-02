На прощании с сенатором США Маккейном Порошенко назвал его героем Украины

Президент Петр Порошенко во время траурных мероприятий прощания с сенатором США от Республиканской партии, главой комитета по делам вооруженных сил Джоном Маккейном, назвал его героем Украины, сообщают Українськi Новини.

"И еще раз спасибо. Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам!", - сказал Президент.

После церемонии прощания Порошенко вспомнил, как сенатор во время Революции Достоинства при температуре воздуха -26 вышел к активистам на Майдане, чтобы выразить свою поддержку.

Также прозвучала история о том, как Порошенко совместно с Маккейном хотели посетить украинских морских пехотинцев, которые держали оборону в районе Широкино, однако в месте назначения начался артиллерийский обстрел.

"За 10 километров до подъезда Служба безопасности мне сообщила, что начался артиллерийский обстрел места, к которому мы ехали. И я сказал сенатору, что я, как Президент и Верховный Главнокомандующий, должен быть там, но за безопасность сенатора американцы очень беспокоятся и просят, чтобы он не ехал. И я навсегда, на всю жизнь запомнил его слова: "В самые тяжелые и в опасные времена вашей истории, господин Президент, я с вами", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сенатор был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты истории.