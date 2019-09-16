На прошлой неделе нардепы рассмотрели 110 законодательных инициатив

На прошлой сессионной неделе народные депутаты Украины успели обработать 110 законодательных инициатив. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"За две недели нашей работы второй сессии 9-го созыва было проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта - в целом за основу", - отметил Разумков.

При этом он поблагодарил всех парламентариев за эффективную работу и отметил, что работа народных депутатов была консолидированной.

Напомним, ранее УНН сообщал, что народные депутаты решили работать в комитетах во вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.