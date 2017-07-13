На регистрацию законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности собрали 150 подписей

В Верховной Раде 13 июля завершился сбор голосов, необходимых по регистрации законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо Президент, или не менее 150 депутатов. Сбор голосов за законопроект о снятии неприкосновенности проводил депутат Юрий Левченко, он же сообщил о его успешном завершении.

Левченко намерен зарегистрировать законопроект в четверг во второй половине дня, сообщает LB.ua .

Напомним, в феврале 2015 Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект No1776 об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении неприкосновенности судей.

Но этот законопроект не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе Судебной реформы.

Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Как сообщал iPress.ua , Верховная Рада не поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Евгении Дейдея (фракция "Народный фронт") и не предоставила согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности.