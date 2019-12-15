На российском ТВ обнародовали интервью с Зеленским (полная версия)

Телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" показал нашумевшее "интервью" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее его анонсировали на телеканале "Россия 1", заявив, что взяли "большое интервью" у самого президента Украины.

При этом сам Зеленский заявил, что не давал интервью российскому пропагандистскому телеканалу.

По словам Главы государства, он общался с журналистами после встречи с лидерами Франции, Германии и России, которая состоялась в понедельник, 9 декабря, однако на вопросы российских журналистов не отвечал.

"Я не давал интервью телеканалу "Россия". В Париже после "нормандской встречи", где-то в 1:30 ночи, был пресс-подход. В коридоре журналистка у меня что-то спросила, я ей ничего не ответил", - сказал Зеленский.

Между тем видео "интервью" было опубликовано на YouTube-канале телеканала.

В Видео видно, что журналисты российского канала подбежали к Зеленскому на выходе из здания и просто задали ему пару вопросов.

Они спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил он.

Зеленский, считает, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне в Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По словам Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.