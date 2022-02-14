На сьогодні немає підстав для запровадження воєнного стану, - Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков не бачить підстав для запровадження воєнного стану для врегулювання інформаційної атмосфери навколо України.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії ICTV, повідомляють Українськi Новини.

"Я переконаний, що для запровадження стану особливого правового режиму на сьогодні підстав немає. Тільки заради того, щоб врегулювати медійну атмосферу... цього робити не можна", - заявив міністр.

Він вважає, що поточна криза навколо України має інформаційний характер.

Резніков сподівається, що вторгнення Росії не відбудеться.

Міністр додав, що українська розвідка відстежує ситуацію цілодобово на кордоні та порівнює дані з даними партнерів.

Як повідомляли Українськi Новини, у листопаді 2021 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що депутати готові протягом кількох годин зібратися у залі засідань Верховної Ради у разі, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення своїх військ на територію України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що станом на 11 лютого понад 30 депутатів перебували за кордоном. За його словами, за вихідні більша частина з них мала повернутися до України.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що депутати Верховної Ради, які залишили Україну, повернуться в країну протягом 24 годин.