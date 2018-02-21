На суде по делу Януковича допросят Ельченко и Порошенко

В Оболонском районном суде Киева 21 февраля на заседании по делу обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича планируют допросить в качестве свидетелей обвинения президента Украины Петра Порошенко и постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщается, заседание планируют начать в 10:00 (11:00 в Крыму).

Крым.Реалии и Радіо Свобода будут вести прямую трансляцию допроса Порошенко и Ельченко.

18 февраля Порошенко объявил о своем участии в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства в отношении обвинений в государственной измене бывшего президента Януковича.

В феврале 2014 года Порошенко в качестве народного депутата Украины прилетел в Крым, чтобы провести переговоры с депутатами крымского парламента. На выходе из аэропорта Симферополя вооруженные "бойцы самообороны" пытались заблокировать выход помощникам Порошенко, но попытка не удалась. Позже будущий президент Украины направился в Верховную Раду АРК. Там на ступенях толпа освистала его, а переговоры закончились ничем.

Оболонский районный суд в конце июня 2017 года начал заочное рассмотрение дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. События на Майдане расследуются в отдельном производстве.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию после расстрелов на Майдане, все обвинения опровергает.