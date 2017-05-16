На суде Янукович намерен лично допросить Порошенка, Турчинова, Яценюка и Луценко

Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил, что еще не получил вызов из ростовского суда на участие в судовом процессе по делу о госизмене в режиме видеоконференции. Он заявил, что уже подготовил вопросы, которые задаст президенту Украины Петру Порошенко, экс-премьер-министру Арсению Яценюку, секретарю СНБО Александру Турчинову и генпрокурору Юрию Луценко.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении лично допросить президента Украины Петра Порошенко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и генпрокурора Юрия Луценко. Обращение бывшего главы государства пресс- секретарь его сына Александра Юрий Косиор опубликовал в Facebook.

"Теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы к ним у меня уже готовы", - отметил он.

Янукович заявил, что еще не получил вызов из ростовского суда на участие в судовом процессе по делу о госизмене в режиме видеоконференции.

"Понимаю, что судьи Оболонского суда находятся под беспрецедентным давлением со стороны Генеральной прокуратуры и Администрации Президента. Судебный процесс полностью подконтролен организаторам государственного переворота, поэтому делиться правдой о событиях, в которых меня пытаются обвинить, становится все сложнее", - добавил он.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс- президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.

17 января 2017 года генпрокурор сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. На следующий день документ был опубликован в СМИ.

20 января Печерский суд Киева дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене бывшего президента.

14 марта Генеральная прокуратура Украины передала дело Януковича в суд.

28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. 11 апреля в Оболонском суде определили состав суда, который будет рассматривать дело.

4 мая Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене до 18 мая. Cуд постановил предоставить защите Януковича возможность организовать видеоконференцсвязь обвиняемого с Оболонским районным судом Киева.