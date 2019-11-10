На українсько-польському кордоні затримали лідера УНА-УНСО

9 листопада на контрольно-пропускному пункті "Ягодин-Дорогуськ" польські прикордонники затримали громадянина України Ігоря Мазура (позивний "Тополя").

Ігор Мазур є одним з лідерів УНА-УНСО та учасником бойових дій на сході України. Затримання відбулося у зв'язку з розшуком його каналами "Інтерполу" на вимогу Росії. Про це повідомляє Посольство України у Польщі.

За інформацією посольства, із затриманим уже зустрівся український консул, який надав йому відповідну консультацію та допомогу.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Любліні, Посольства України в Республіці Польща та Департаменту консульської служби МЗС України, - запевнили в посольстві. За їхньою інформацією, 12 листопада має відбутися судове засідання щодо обрання Ігорю Мазуру запобіжного заходу.

Коментуючи це затримання, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Росія вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України. І зазначив, що МВС України висловлює сподівання "на швидкий, об'єктивний та законний розгляд цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю".

За словами міністра, підставою для затримання стало опубліковане РФ в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

Росія порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

"РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях із федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців. У зв'язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", - зазначив Арсен Аваков.

Він додав, що МВС також привернуло увагу компетентних органів Польщі до факту грубого порушення росіянами Статуту та Правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

Як стало відомо згодом, віце-спікер Сейму Польщі Малгожата Гошєвська запевнила, що затримання активіста і учасника війни на Донбасі Ігоря Мазура в Польщі є "виключно технічним" кроком і гарантує невинуватість затриманого.

"Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу", - написала вона.