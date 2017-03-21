На украинско-белорусской границе усилен погранконтроль

21 марта 2017, 00:10
 Политика Источник: Корреспондент.net (Украина)

Госпогранслужба усилила контроль за украинско-белорусской границей в районе пункта пропуска "Александровка".

На участке границы с Беларусью появились дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.   В ведомстве отметили, что днем получили от белорусских коллег информацию о попытке прорыва через белорусский пункт пропуска "Александровка" автомобиля, который якобы следовал из Украины.   ГПС проверила эту информацию и выяснила, что указанный автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни на выезд – не пересекал. Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительного времени также не следовали через государственную границу.

"Украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в автомобиле. О результатах этой работы будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

 
Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 