На украинско-белорусской границе усилен погранконтроль

Госпогранслужба усилила контроль за украинско-белорусской границей в районе пункта пропуска "Александровка".

На участке границы с Беларусью появились дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что днем получили от белорусских коллег информацию о попытке прорыва через белорусский пункт пропуска "Александровка" автомобиля, который якобы следовал из Украины. ГПС проверила эту информацию и выяснила, что указанный автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни на выезд – не пересекал. Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительного времени также не следовали через государственную границу.

"Украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в автомобиле. О результатах этой работы будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.