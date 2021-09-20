Наєв назвав загрози для України після скасування мандата місії ОБСЄ на кордоні з Росією

Після рішення Росії не продовжувати мандата моніторингової місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною не відкидають виникнення локальних загострень на лінії бойових сутичок. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 20 вересня.

"У разі прийняття такого рішення Росія забезпечить безпрецедентні можливості безконтрольного завезення матеріально-технічних засобів, військової техніки, озброєння, боєприпасів - для забезпечення тривалого утримання окупаційних військ в ОРДЛО і ведення бойових дій проти угруповань Об'єднаних сил", - сказав командувач.

За словами Наєва, Російська Федерація продовжує докладати всіх зусиль, щоб знизити ефективність і об'єктивність міжнародного моніторингу, який веде місія ОБСЄ на Донбасі.

"Росія вже неодноразово заявляла про рішення обмежити функції представників СММ ОБСЄ, які виконують завдання в межах окупованих районів Донецької та Луганської областей, зокрема на неконтрольованих ділянках державного кордону", - додав військовий.

На засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні 2 вересня РФ оголосила, що не має наміру продовжувати мандат моніторингової місії в двох російських пунктах на кордоні з Україною після 30 вересня.

Небажання Росії продовжувати мандат місії ОБСЄ на Донбасі свідчить про її відмову від Мінських домовленостей, заявив 6 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Держдепартамент США висловив жаль у зв'язку з таким рішенням Росії.