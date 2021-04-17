Наєв сказав, скільки російських військових наразі перебувають на кордоні з Україною

Рівень військової загрози з боку РФ високий, на даний час прибули додаткові сили РФ і загальна чисельність військових РФ 103 тисячі 200 осіб.

Про це сказав у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Укрінформ.

"Рівень тої військової загрози, який зараз знаходиться навколо українських кордонів він зріс, але на даний час критична лінія не перейдена. Ми на даний час не бачимо утворення наступальних угруповань", - сказав він.

За його словами, ЗСУ готові до будь-яких дій противника, зокрема, і до найгіршого варіанту.

"Тому що коли ЗСУ готові до вирішення ситуації за найгіршим варіантом, то ми будемо готові до вирішення ситуації менш складної", - підкреслив він.

Наєв підтвердив, що зараз йде нарощування Збройних сил РФ навколо України. З 2015-16 років по березень навколо України перебувало 28 батальйонно- тактичних груп, які разом з ЗС РФ в окупованому Криму і на Сході складали 88 тисяч 900 осіб. На даний час прибули додаткові батальйонно-тактичні групи, їх зараз 47. Загальна чисельність сягнула 103 тисячі 200 осіб.

"Ми ще очікуємо наближення біля 9-10 батальйонно-тактичних груп і загальна чисельність буде 110 тисяч військових РФ", - повідомив він.

У даній ситуації ми вживаємо заходи стримування розростання військової ескалації навколо державного кордону України. Ми разом з РНБО діємо за єдиним планом, щоб стабілізувати ситуацію. І на тих напрямках, які загрозливих, не дати перевагу противнику щодо нашої чисельності.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир'я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

Паралельно Росія веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України. 10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності біля кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.



