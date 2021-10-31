На виборах мера Харкова перемагає Терехов - дані екзит-полів

На виборах мера Харкова, які відбулися в неділю, 31 жовтня, перемагає Ігор Терехов - секретар Харківської міськради, виконуючий обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Про це свідчать дані кількох екзит- полів.

Так, за даними екзит-полу, проведеного компаніями Нью Імідж Маркетинг Груп, Хьюмен Ресерч і Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України (КВУ), за Ігоря Терехова проголосували 53,8% харків'ян.

За Михайла Добкіна віддали голоси 24,5% виборців. Він балотувався в мерияк самовисуванець.

На третьому місці - Олександр Скорик із 6,7% підтримки (балотувався від Європейської Солідарності). На четвертому місці знаходиться лідер харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев (5,3%).

Екзит-пол проводився методом анонімного заповнення анкет респондентами. Громадяни самостійно клали анкету до скриньки. Загалом було опитано 7490 осіб.

За даними екзит-полу, проведеного Центром Соціальний моніторинг, Ігор Терехов набирає на виборах 51,9% голосів виборців.

Далі йде Михайло Добкін із 27,6% голосів. На третій позиції - Олександр Скорик із 6,4% голосів.

Опитування виборців проводилося на випадково обраних 100 виборчих дільницях у Харкові. Було опитано понад 8200 респондентів.

Варто зазначити, що якщо один із кандидатів у мери Харкова набирає вже в першому турі 50% +1 голос, то він автоматично перемагає на виборах. Другий тур у такому випадку не проводиться.