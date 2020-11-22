На виборах у Дніпрі перемогу отримує Філатов

У Дніпрі відбувся другий тур місцевих виборів, де обирали голову міста. Лідирує чинний мер Борис Філатов.

Про це повідомляє "Социс".

За даними екзит-полу, чинний мер Дніпра Борис Філатов здобув підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

За посаду голови Дніпровської міськради боряться чинний голова міста Борис Філатов та Загід Краснов.

Раніше повідомлялось, у Дніпрі не вдалося обрати міського голову в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.

На минулих вихідних також відбувся другий тур місцевих виборів. Зокрема, перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Тоді загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня.