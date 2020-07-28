На заміну Кучми в Тристоронній контактній групі є кілька кандидатів - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що зараз розглядаються кілька кандидатів на місце Леоніда Кучми в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я не можу зараз сказати, хто буде на заміну (Кучмі - ред.), є декілька варіацій, до того часу, поки остаточно не буде рішення, я не можу зараз назвати кандидатури. Звичайно, кандидатури були з самого початку, тому що з Леонідом Даниловичем домовлялися, що буде певний період, коли він має піти... Зараз відбувається якраз процес, і повірте, Україна буде представлена дуже міцно, як і до цього часу", - заявив Данілов.

Він зазначив, що Кучма розуміється на багатьох державницьких процесах і надалі ділитиметься своїм досвідом, передає "Укрінформ".

"Леоніду Даниловичу 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах Україна і Росія, а й відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів. Він обов'язково буде допомагати Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що 28 липня в Офісі президента повідомили, що представник України на переговорах в Мінську Леонід Кучма більше не братиме участь в діяльності Тристоронньої контактної групи.