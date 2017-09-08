На заседании Рада продолжит рассмотрение судебной реформы

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении президентского проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (No6232).

Как передает корреспондент УНИАН, с 10.00 до 11.00 традиционно для пятницы должен пройти час вопросов к правительству. С 11.00 до 11.30 планируется огласить депутатские запросы.

В 13.00, согласно повестке дня, депутаты перейдут к выступлениям по различным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября депутаты успели рассмотреть лишь 480 поправок из 4 тыс. 383 к законопроекту No6232. Это была только часть поправок в Хозяйственный процессуальный кодекс.

Как заявил председатель ВР Андрей Парубий, таких масштабных законопроектов еще не было в истории украинского парламента, и поэтому работа над ним продолжится сегодня, 8 сентября, и на следующей пленарной неделе - во вторник, 19 сентября.