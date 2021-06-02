На зустрічі глав МЗС країн НАТО Канада підтвердила підтримку України

Канада заявила про тверду підтримку України під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Про це повідомила пресслужба МЗС Канади, інформує Укрінформ.

"Міністр Гарно наголосив, що Канада занепокоєна діями Росії та Білорусі, підтвердив підтримку України та пообіцяв співпрацювати із союзниками в питанні цивільних дій в Афганістані", - заявили у МЗС.

Зазначається, що глава канадського МЗС під час зустрічі також "підтвердив роль НАТО у посиленні заснованого на правилах міжнародного порядку".