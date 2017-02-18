Набор сигналов. Зачем Путину паспорта "ДНР" и "ЛНР"

Россия не намерена никуда идти из Донбасса, она собирается не только сохранить контроль над оккупированными территориями, но и усилить его

Решение российского президента Владимира Путина о признании документов, выданных органами власти на оккупированных Кремлем украинских территориях - это даже не один сигнал. Это - целый набор сигналов, который необходимо тщательно проанализировать.

Формально решение Путина не является признанием так называемых "народных республик". Напротив, в указе говорится именно о Донецкой и Луганской областях. Но сам факт "вмонтирования" документов жителей этих областей в российскую правовую систему создает для России сразу несколько возможностей для маневра. Указ может остаться лишь временной инструкцией "до окончания конфликта", а может стать первым шагом для признания "независимости" оккупированных территорий и их последующей аннексии. Выбор вариантов тут огромен - от Крыма до признанной Россией Абхазии или непризнанного Приднестровья. Но в каждом из вариантов есть и общее - Россия не собирается отказываться от оккупированных территорий.

Эта общность вариантов и есть главным сигналом для Украины. Россия не собирается никуда уходить с Донбасса, она собирается не просто сохранить контроль над оккупированными территориями, но и усилить его. К рублю и российским "кураторам" боевиков прибавилось признание паспортов. Это, кстати, должно излечить от иллюзий тех, кто верит, что блокада заставит Россию пересмотреть свое отношение к оккупации. Блокада может быть важным внутриполитическим инструментом. Она может повлиять на контрабанду или позиции Ахметова. Но России и ее наемникам на блокаду просто наплевать. Более того, Россия сама может в любой момент перекрыть линию разграничения. Если в результате еще какое-то количество жителей Донбасса выедет в Россию - а указ Путина такую миграцию облегчает - это лишь упростит задачи Москвы по финансированию региона и превращению его в военно-диверсионную базу на наших границах.

Еще один сигнал - это сигнал Западу. И он отражает растущее разочарование Путина отношением к России после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Кремле рассчитывали, что вопросы Донбасса и Крыма отойдут на "второй план" в ожидании мифической "большой сделки" - и с этим придется считаться Евросоюзу. Сейчас, когда стало ясно, что уход с оккупированных территорий - условие российско-американского взаимопонимания, Путин старается продемонстрировать, что как условий ему ставить не нужно. В этом же ключе необходимо расценивать сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что его страна не отменит санкции против ЕС до выполнения Минских соглашений. Да, идиотская фраза, но замечательная - она свидетельствует о стремлении Москвы добиться "зеркальности" в отношениях с Западом, но и успокаивает тех европейских политиков, кто считал, что уступки России могут привести к отмене "антисанкций".

Если отвлечься от "сигнального" содержания указа Путина, то он - на руку Украине. Потому что в очередной раз демонстрирует то, что и так ясно: Москва - не посредник, а участник конфликта, заинтересованный к тому же в ползучей аннексии чужих территорий. И восстановление территориальной целостности Украины зависит прежде всего от энергичного давления на этого циничного участника.