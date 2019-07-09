НАБУ готовится вручить Насалику подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации. Об этом "Українським новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозрение уже согласовано главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким и будет вручено министру надлежащим образом.

Собеседник добавил, что Насалик подозревается в совершении преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Кроме этого, по данным НВ, Холодницкий сообщил, что в ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура должна объявить подозрения одному из министров, а также нескольким главам облгосадминистраций.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам (главам ОГА), действующим пока что судьям", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что все результаты работы САП будут обнародованы.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры надзирают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - рассказал руководитель САП.

Напомним, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался отменить секретный порядок декларирования руководства СБУ, а также обнародовать их декларации. Также Баканов фактически отказался декларироваться сам.