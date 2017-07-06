НАБУ и САП опубликовали доказательства участия нардепа Полякова в "янтарном деле"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовали доказательства участия нардепа Максима Полякова ("Народный фронт") в "янтарном деле".

Соответствующие материалы размещены на сайте НАБУ.

"В связи с высоким общественным резонансом вокруг событий, связанных с расследованием так называемого "янтарного дела", Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура публикуют видеоматериалы, которые были продемонстрированы 6 июля во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, посвященного рассмотрению представления генерального прокурора на лишение депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Максима Полякова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доказательства, свидетельствующие о причастности Полякова к указанному делу, собраны правоохранителями в законный способ, с соблюдением требований законодательства.

Сообщается, что 19 июня САП и НАБУ задержали 7 человек в рамках расследования так называемого "янтарного дела", к которому причастны народные депутаты Украины. В частности, установлена вероятная причастность двух нардепов - Максима Полякова и Борислава Розенблата.

"Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму свыше 300 тыс. долларов. Эти средства использованы для подготовки законопроектов, незаконного воздействия на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что регламентный комитет признал недостаточно обоснованным представление ГПУ на Полякова.