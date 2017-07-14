НАБУ на 60 дней продлил срок содержания под стражей Завадского

Соломенский районный суд Киева в третий раз продлил на 60 дней срок содержания под стражей бывшего заместителя директора финансово- экономического департамента ОАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины Анатолия Завадского, несмотря на тяжелую болезнь арестованного.

Ходатайство о новом сроке содержания под стражей в суд направила детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Юлия Павленко, которая в составе группы детективов расследует задачи в 2014 году убытков ПАО ГПЗКУ в размере более 60 млн. долларов США.

- Находясь на свободе, подозреваемый будет иметь возможность влиять на свидетелей и потерпевших в уголовном производстве, уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства, а главное - скрываться от следствия и суда, - отметил в поддержку ходатайства прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Гречишкин.

- Я не могу передвигаться без посторонней помощи, как же я буду скрываться? - сказал Анатолий Завадской, которого в зал суда на четвертый этаж принесли на медицинских носилках.

По словам адвоката арестованного Юрия Очеретного, в Киевском СИЗО Завадской потерял сознание и упал на лестнице. Обследование выявило тяжелую травму позвоночника, лечение которой в условиях следственного изолятора невозможно. Однако многочисленные ходатайства адвоката о предоставлении специализированной медицинской помощи Завадской суд отклонил.

- Мой подзащитный срочно требует несколько операций на позвоночнике. По заключению врачей-нейрохирургов, промедление с проведением хирургических вмешательств приведет к инвалидности. Поэтому мы просим суд изменить меру пресечения и позволить провести операции в медицинском учреждении за пределами следственного изолятора, - заявил Очеретный.

Защитник Завадского также представил суду официальное решение Международного арбитражного суда при Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в Лондоне, которым в пользу ПАО ГПЗКУ взыскано всю сумму задолженности за поставленные в 2014 году зерновые, а также 4% годовых и сумму всех арбитражных расходов по делу.

- Это решение Международного арбитража подтверждает, что все внешнеэкономические контракты, заключенные между ОАО ГПЗКУ и иностранными компаниями, были законными. Поэтому состава преступления, в частности нанесения ущерба государству, у них нет, и мой подзащитный должен быть освобожден от уголовного преследования, - отметил адвокат Очеретный.

Однако судью Виталия Украинца все эти доводы защитника не убедили. Он постановил, что Завадской находиться под стражей еще 60 дней, до 10 сентября 2017 года.

- Это уже третье продление срока действия меры пресечения. При этом с моим подзащитным было совершено лишь одно следственное действие - допрос в марте. Из этого можно сделать вывод, что расследование не ведется. Зато отказами оказать немедленную медицинскую помощь на арестованного осуществляется психологическое давление. Это можно расценивать как пытки, - отметил защитник Юрий Очеретный.

Он также добавил, что будет подавать апелляцию на решение судьи Украинца.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о задачах ОАО ГПЗКУ убытков в виде неоплаты проданной сельскохозяйственной продукции в размере 60,56 долларов США. В рамках расследования в январе 2017 были задержаны трое бывших должностных лиц ОАО ГПЗКУ и представитель международного зернотрейдера.