НАБУ начало проверку кандидатов на должности судей Верховного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного суда Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как отмечается, в рамках проверки НАБУ занимается оценкой коррупционных рисков.

"Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный суд специалистами без коррупционного прошлого", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины 11 января 2017 года определила даты проведения квалификационных экзаменов для кандидатов в судьи Верховного суда.