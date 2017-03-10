НАБУ начало расследование по факту незаконного обогащения первого замглавы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту незаконного обогащения первого замглавы Службы безопасности Павла Демчины. Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что 10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту незаконного обогащения первого замглавы председателя СБУ.

"Основанием для регистрации уголовного производства, согласно ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований. Расследование данных фактов поручено Главному подразделению детективов Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

НАБУ ПОЧАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ПОСАДОВЦЯ СБУ 10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вне... Опубліковано НАБУ 10 березень 2017 р.

В то же время в СБУ сообщили, что Демчина написал заявление в НАБУ с просьбой зарегистрировать в отношении него уголовное дело и проверить опубликованные в СМИ материалы.

Журналісти виявили величезну зацікавленість до "декларації" про доходи першого заступника Голови СБУ Павла Демчини. Пові... Опубліковано Гітлянською Оленою 10 березень 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что у главного антикоррупционера СБУ нашли тайные владения.