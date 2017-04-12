НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции из Испании матери А.Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро направило в Генеральную прокуратуру полный пакет документов для начала процедуры экстрадиции из Испании матери народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"НАБУ направило в ГПУ для дальнейшего направления компетентным органам Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, гражданки Украины, по версии следствия - соорганизатора так называемой "газовой схемы", в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иного пресечения к рассмотрению вопроса об экстрадиции лица в Украине.

Как сообщал УНН, 29 августа 2016 НАБУ объявило в розыск мать А.Онищенко. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.