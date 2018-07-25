НАБУ нашло у депутата от БПП "лишние" 52 млн грн: открыто дело

По информации НАБУ, у депутата Руслана Демчака разница между документально подтвержденными деньгами и указанными в декларации - 52 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное дело по вероятному незаконному обогащению народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслана Демчака. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева.

По информации НАБУ, задекларированные депутатом в 2015 году суммы не совпадают документально с его доходами и расходами.

Демчак указал, что у него есть 133 млн грн наличными. В НАБУ посчитали, что депутат и его жена с 1998 по 2015 года заработали 136,8 млн грн, а с учетом всех финансовых операций у него могло остаться не больше 80,8 млн грн. То есть разница в 52,2 млн грн.

Суд дал детективам НАБУ доступ к информации об операциях Демчка с ценными бумагами и другим документам.