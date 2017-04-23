НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для Мартыненко и Переломы

НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

"Национальное антикоррупционное бюро несогласно с решением относительно меры пресечения для задержанных по делу хищения средств "ВостГОК" и надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции", - говорится в объявлении на странице Бюро в Фейсбук в субботу вечером. Мартыненко доволен решением суда и обещает не бежать из Украины

По мнению детективов НАБУ, при имеющейся мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые смогут оказать давление на свидетелей, а также совершать иные действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. "Особенно это касается бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который имеет влияние в высших политических кругах", подчеркнули они.

В НАБУ отметили, что задержание подозреваемых 20 апреля было законным и оправданным. В объявлении также подчеркнули, что "Национальное антикоррупционное бюро Украины выполняет возложенные на него обязанности в строгом соответствии с законом безотносительно политической принадлежности или убеждений субъектов расследований". В НАБУ заявляют о давлении и угрозах судье со стороны "Народного фронта"

В НАБУ напомнили, что 20 апреля детективы Бюро и прокуроры САП задержали двух человек - экс-главу комитета парламента по вопросам топливно- энергетического комплекса и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 ("Создание преступной организации") и ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму $17 млн 280 тыс.

Как сообщалось, 21 апреля в Соломенском суде началось заседание по избранию меры пресечения для задержанных. 22 апреля суд отклонил ходатайство НАБУ и САП о взятии подозреваемых под стражу с залогом - 300 млн грн (в отношении бывшего депутата Верховной Рады Н.Мартыненко) и 100 млн (в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы), и отпустил обоих задержанных под личное поручительство ряда народных депутатов.

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