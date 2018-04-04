НАБУ не хватает ресурсов для расследования коррупции в оборонном секторе - Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не хватает ресурсов для расследования коррупционных правонарушений в оборонном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"К сожалению, ресурсов НАБУ не хватает для того, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору", - заявил он.

"Если кто-то сейчас в этом зале скажет, что там нет коррупции, это будет ложь. И мы этим занимаемся", - добавил Сытник.

Также директор НАБУ подчеркнул, что каждое уголовное производство в отношении коррупционных преступлений в оборонном секторе сопровождается комментариями, что НАБУ разваливает государство.

"Каждое дело относительно оборонного сектора сопровождается комментариями, что мы разваливаем государство, мы разваливаем оборонный сектор. На самом деле это манипуляция, цель которой - скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - отметил он.

При этом, Сытник уточнил, что НАБУ будет продолжать расследовать такие уголовные производства.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в НАБУ создали специальное подразделение, детективы которого занимаются расследованиями фактов коррупции в Министерстве обороны

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