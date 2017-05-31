НАБУ не разрешило Насирову лечиться в США

Следователи из НАБУ во второй раз отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в возможности покинуть пределы Украины.

Об этом информирует "Слово и Дело".

Как рассказали в НАБУ, Насиров просил детективов предоставить ему разрешение на выезд в США, мотивируя поездку необходимостью "прохождения лечения". Ранее он ходатайствовал о разрешении посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве, в котором было также отказано.

"В случае выезда за границу гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания. Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции", - пояснили в бюро.

Напомним, что 27 апреля Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в отношении Романа Насирова.

Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 года по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд гривен. Чиновник отрицает обвинения против себя.

Слово і Діло

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