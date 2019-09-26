НАБУ не устанавливало "прослушку" в кабинете директора ГБР - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро не имеет никакого отношения к "прослушке", которую нашли у директора Государственного бюро расследования Романа Трубы, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Это не мы", - отметил Сытник журналистам, отвечая на вопрос о том, причастны ли детективы Нацбюро к установке этой "прослушки".

В субботу, 21 сентября, в вентиляции кабинета директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания. В ГБР сообщили о том, что аппаратуру нашли случайно - во время уборки и проветривания кабинета. Она была установлена профессионально.

Установку "прослушки" Труба связал с желанием "определенных политиков" повлиять на открытые против них дела. В бюро уточнили, что прослушивание кабинета директора ГБР может навредить расследованию резонансных дел, ведь на записи могло попасть их обсуждение.

Позже в ГБР заявили о том, что будут самостоятельно расследовать дело по факту установления "прослушки" в кабинете Трубы. По материалам: Интерфакс- Украина /