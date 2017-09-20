НАБУ незаконно прослушивает госслужащих - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у него есть юридические доказательства незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140 Это люди с охраны президента Украины и другие должностные лица из разных ветвей власти", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, он сообщил об этой ситуации голове НАБУ Артему Сытнику, и первые результаты по этому делу ожидаются уже через месяц.

Как сообщалось ранее, Юрий Луценко в очередной раз выступил против создания Антикоррупционного суда , заявив о необходимости основания антикоррупционных палат в составе уже существующих судов.