НАБУ обнародовало "прослушку" из кабинета Холодницкого (видео)

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Фрагменты обнародованы на странице НАБУ в социальной сети Facebook, передают Украинские новости.

Согласно им, в кабинет Холодницкого приходил депутат Верховной Рады Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт"), с которым они обсуждали ход расследования дела, в котором фигурирует компания, связанная с депутатом.

Холодницкий пообещал в разговоре, что будет информировать депутата о запланированных следственных действиях и не может закрыть это дело до оглашения подозрения.

Также обнародован фрагмент разговора Холодницкого с заместителем директора предприятия "Акварели Девелопмент Холдинг", который является другом руководителя САП и свидетелем по делу, в котором фигурирует предприятие (дело о предложении взятки в виде квартиры исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун).

Согласно аудиозаписям, Холодницкий склонял его к даче заведомо ложных показаний.

Также Холодницкий поручал подчиненным дать указание судьям не рассматривать ходатайство НАБУ об обысках в "Акварели Девелопмент Холдинг", поскольку оно не было согласовано с руководителем САП.

4 апреля Рада заслушает Сытника и Холодницкого.

ГПУ подозревает Холодницкого в разглашении ведомостей досудебного расследования.

В марте в СМИ появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП.

Источник: УНН, ГолосUA