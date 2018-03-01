НАБУ обыскало кабинет судьи Шевченковского райсуда Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в служебном кабинете одного из судей Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Шевченковский районный суд города Киева сообщает, что 1 марта 2018 года детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского районного суда города Киева от 28 февраля 2018 года, провели обыск в личном кабинете судьи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанное следственное действие было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Постановлением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов. Вместе с тем, в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на отыскание и изъятие которых постановлением следственного судьи предусмотрена не был", - отметили в суде.