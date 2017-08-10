НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда - СМИ

Судья Высшего административного суда Украины Олег Голяшкин при проведении следственных действий отсутствовал, сообщил "Українським новинам" источник.

Обыски в кабинете судьи проводили по делу о возможном незаконном обогащении Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 9 августа провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина. Об этом "Українські новини" сообщили со ссылкой на "информированный источник".

"Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал", - рассказал собеседник информагентства.

По его данным, обыски проводили по делу о возможном незаконном обогащении.

Пресс-служба НАБУ не сообщала о следственных действиях в отношении судьи.